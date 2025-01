RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 156 dänischen Kronen belassen. Die von der Bundesregierung geplante Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sei für die Windenergiebranche wegen der damit verbundenen Verzögerungen beim Ausbau landgestützter Anlagen zwar nicht hilfreich, schrieb Analyst Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch er sehe in Deutschland eine gesunde Nachfrage, und die derzeitigen Bewertungen im Sektor seien eine Kursstütze./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 11:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 11:30 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 12,74EUR auf Tradegate (28. Januar 2025, 19:03 Uhr) gehandelt.



