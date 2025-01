BDZV betont Notwendigkeit struktureller Anpassungen

Berlin (ots) - Bei der heutigen dritten Verhandlungsrunde über einen neuen

Gehaltstarifvertrag zwischen dem Bundesverband Digitalpublisher und

Zeitungsverleger (BDZV) und dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV) sowie der

dju in ver.di hat der BDZV erneut die großen Herausforderungen der

Zeitungsbranche betont: Der digitale Wandel, wirtschaftlicher Druck und

unsichere Marktbedingungen erfordern von Verlagen ein hohes Maß an Flexibilität,

das sie in der betrieblichen Praxis an vielen Stellen bereits erfolgreich

umsetzen.



Insofern erwartet der BDZV auch von DJV und dju die Bereitschaft, über

Veränderungen in der Tarifstruktur zu sprechen. Dies machte der

Verhandlungsführer der Verlegerseite, Georg Wallraf, deutlich und wies zugleich

darauf hin, dass die Gewerkschaften an anderer Stelle bereits die Bereitschaft

gezeigt hätten, sich auf die wirtschaftlichen Realitäten der Verlage

einzulassen.







heute in Düsseldorf präsentiert. Dazu erklärte Wallraf: "Der BDZV hat bereits

vor Jahren im Rahmen des 'Tarifwerks Zukunft' entsprechende Anpassungen

vorgeschlagen. Die Gewerkschaften sollten sich in der aktuellen Tarifrunde für

diese Vorschläge öffnen." Nur eine moderne, flexible Tarifstruktur sichere die

Wettbewerbsfähigkeit der Medienbranche.



Zudem wies der BDZV angesichts der unverändert hohen Forderungen der

Journalistengewerkschaften von 10,5 beziehungsweise 12 Prozent Gehaltsplus

erneut auf die grundlegende Bedeutung und Systematik des Flächentarifvertrags

hin. Dieser müsse faire Bedingungen für alle Verlage schaffen und Standards

definieren, die von allen Verlagen, auch den weniger finanzstarken,

wirtschaftlich getragen werden können. Dies sei entscheidend, um Arbeitsplätze

in der Breite der Branche zu sichern und die Vielfalt der Presselandschaft in

Deutschland zu bewahren.



"Trotz der weit auseinanderliegenden Verhandlungspositionen sind wir zu

zuversichtlich, zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu

gelangen", resümierte Wallraf. Das gemeinsame Ziel mit den Gewerkschaften bleibe

eine faire und zukunftsfähige Lösung für den Flächentarifvertrag bei einer

angemessenen Weiterentwicklung der Gehälter.



Die Tarifparteien verständigten sich auf eine Fortführung der Gespräche am 20.

März 2025 in Düsseldorf.



