MolecuLight kündigt Präsentation seiner klinischen und chirurgischen Vorteile in der rekonstruktiven plastischen Chirurgie durch Dr. Michael Desvigne auf dem 47. jährlichen JAB Maui Burn & Wound Symposium an

TORONTO, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Wundversorgung, freut sich, ankündigen zu können, dass Dr. Michael N. Desvigne, ein renommierter, zertifizierter plastischer Chirurg und Kliniker für Wundversorgung, die klinischen und chirurgischen Vorteile der Fluoreszenz-Bildgebungstechnologie von MolecuLight auf dem 47. jährlichen JAB Maui Burn & Wound Symposium, das vom 25. bis 30. Januar 2025 stattfindet, vorstellen wird. Auf dieser führenden Veranstaltung, die sich mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Wundheilung, Verbrennungsbehandlung und Infektionskontrolle befasst, werden Vorträge von führenden Ärzten, Krankenschwestern, Forschern und anderen medizinischen Fachleuten gehalten, die sich mit der Behandlung von Weichteilverletzungen und damit verbundenen Komplikationen befassen.

Dr. Desvigne wird seine Forschungsarbeit vorstellen, in der er seine Erfahrungen mit der Fluoreszenzbildgebung für das Infektionsmanagement und die Wundbettvorbereitung bei der chirurgischen Rekonstruktion von Hautdefekten schildert. Seine Ergebnisse zeigen, wie die hochmoderne Fluoreszenzbildgebungsplattform von MolecuLight das Infektionsmanagement und die Vorbereitung des Wundbetts erheblich verbessert hat, was zu besseren chirurgischen Ergebnissen und einer schnelleren Genesung von Patienten mit komplexen Wunden führt, insbesondere bei rekonstruktiven Eingriffen wie Transplantaten, Lappen und/oder bei der Verwendung von Hautersatzmaterialien.

Als Fellow des American College of Surgeons (FACS), Mitglied der American Society of Plastic Surgeons und Experte für hyperbare Medizin arbeitet Dr. Desvigne mit einem multidisziplinären Team in der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie, Wundversorgung und hyperbare Medizin des Abrazo Arrowhead Hospital and Wound Clinic in Glendale, Arizona. Das Team besteht aus angeschlossenen Krankenhäusern und einem breiten Spektrum von Fachleuten des Gesundheitswesens wie Wundärzten, Krankenhausärzten, Ärzten für Innere Medizin, Krankenschwestern und anderen chirurgischen Spezialisten wie Podologen, Gefäß-, Orthopädie- und Allgemeinchirurgen. Mit diesem kooperativen Ansatz und dem Einsatz der MolecuLight-Technologie liefern sie hervorragende Ergebnisse bei der Behandlung von Wundinfektionen und der chirurgischen Rekonstruktion.