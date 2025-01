Ist nach dem gestrigen Nvidia-Crash die Gefahr für die Märkte wirklich gebannt? Auffallend: vor allem Privatinvestoren (also die "schwachen Hände") haben sowohl bei Nvidia als auch beim Nasdaq stark den Dip gekauft. Damit weit und breit nichts zu sehen von einem "Auswaschen" des Marktes, also einer Kapitulation! Es sind aber meistens solche Kapitulationen, die nachhaltige Anstiege ermöglichen. Und: die Amerikaner klammern sich trotz DeepSeek an das Narrativ, dass die KI aus China ihre Dominanz nicht gefährden würde - man hält also an jener Erzählung fest, die mit DeepSeek zumindest tiefe Risse bekommen hat. Nvidia mit einer Gegenbewegung, aber der Chart der Aktie bleibt schwer angeschlagen..

Das Video "Nvidia & Co: Crash-Gefahr gebannt? Das ist das große Problem jetzt!" sehen Sie hier..

