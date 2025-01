JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen leicht negative Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung des Kosmetikkonzerns L'Oreal zu, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die Parfüm- und Kosmetiksparte von LVMH sei organisch etwas weniger stark gewachsen als erwartet und die stabil prognostizierte Marge zurückgegangen./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 12:54 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal S.A. Act Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 368,5EUR auf Frankfurt (28. Januar 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.