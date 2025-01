Lösung bei Homeoffice-Streit in Sicht

Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Noch immer verhandelt eine Einigungsstelle darüber, wie SAP künftig mit Homeoffice umgeht, doch eine Lösung scheint in Sicht.



"Es geht meines Wissens noch um ein paar Details, wir sind in den Endzügen", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Klein dem "Mannheimer Morgen" (Mittwochsausgabe). "Der Campus in Walldorf füllt sich wieder mit Leben, mit mindestens drei Tagen Anwesenheit die Woche beschreiten wir einen guten Mittelweg. Das hilft dem Miteinander, der Kommunikation und gemeinsamen Projekten."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE! Short 281,29€ 1,97 × 13,63 Zum Produkt Long 242,73€ 2,06 × 12,77 Zum Produkt