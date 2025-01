CrowdStrike Holdings Registered (A) - Aktie im Rampenlicht - 28.01.2025

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,72 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

An den Börsen herrscht heute Aufwind: Die wichtigsten Indizes zeigen positive Trends, angeführt vom TecDAX mit einem kräftigen Plus. Auch in den USA sind die Märkte in guter Stimmung.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.