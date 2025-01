Nvidia erholt von KI-Schock - Weiter hinter Apple und Microsoft

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben nach dem KI-Schock aus China am Dienstag wieder ordentlich Boden gut gemacht. Mit einem Kursplus von 7,7 Prozent auf 127,51 US-Dollar zählte der Halbleiterhersteller zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100 . Auch der technologielastige New Yorker Aktienindex konnte sich sichtbar von seinem jüngsten Rutsch erholen: Er zog um 1,8 Prozent an.

Die Marktkapitalisierung des Konzerns stieg damit auf 3,08 Billionen Dollar. Damit liegt Nvidia im Dauer-Wettkampf um den Status des wertvollsten Börsenunternehmens aber weiter auf Platz drei - hinter dem iPhone-Konzern Apple und dem Softwareriesen Microsoft mit 3,61 beziehungsweise 3,32 Billionen Dollar. Der Börsenwert-Verlust von 589 Milliarden US-Dollar bei Nvidia war der höchste Tagesverlust in der US-Börsen-Geschichte - und dafür verantwortlich, dass Nvidia am Montag die beiden anderen Tech-Riesen an sich vorbeiziehen lassen musste. Die Apple-Titel rückten nach dem starken Vortag um weitere 4,1 Prozent vor, während Microsoft den schwachen Wochenbeginn mit plus 3,1 Prozent mehr als ausbügeln konnte.