JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH stimmten sie für die Geschäftsentwicklung des Kosmetikunternehmens vorsichtig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 19:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal S.A. Act Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 369,2EUR auf Frankfurt (28. Januar 2025, 21:43 Uhr) gehandelt.