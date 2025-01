PureHealth erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Hellenic Healthcare Group in einer 2,3-Milliarden-Dollar-Transaktion

Die Transaktion verstärkt die globale Präsenz von PureHealth durch eine strategische Partnerschaft mit dem bestehenden Geldgeber CVC Capital Partners („CVC").

Die Hellenic Healthcare Group („HHG") ist in den letzten Jahren stark gewachsen und ist heute ein führender Anbieter im europäischen Gesundheitswesen mit 10 Krankenhäusern und 16 Diagnosezentren in Griechenland und Zypern.

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, werden die Infrastruktur und die Dienstleistungen von HHG in das Netzwerk von PureHealth integriert, wodurch die Dienstleistungen auf etwa 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr ausgeweitet werden.

ABU DHABI, VAE, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- PureHealth Holding PJSC („PureHealth" oder „die Gruppe") (ADX-Symbol: PUREHEALTH), die größte Gesundheitsdienstleistungsgruppe im Nahen Osten, hat sich bereit erklärt, einen Anteil von 60 % an der Hellenic Healthcare Group (HHG), dem größten privaten Gesundheitsdienstleister in Griechenland und Zypern, zu erwerben. Der Wert der HHG beläuft sich auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Die HHG befindet sich derzeit zu 90 % im Besitz von CVC Capital Partners VI und zu 10 % im Besitz des HHG-Gründers. PureHealth wird einen Anteil von 60 % an der HHG erwerben, wobei CVC Capital Partners 35 % der Anteile behält, während die verbleibenden 5 % des Unternehmens vom Gründer gehalten werden.

Die HHG hat sich schnell als führender Anbieter im europäischen Gesundheitswesen in Griechenland und Zypern positioniert und bietet fortschrittliche medizinische Dienstleistungen über ein Netz von 10 Krankenhäusern und 16 Diagnosezentren in Griechenland und Zypern an. Mit einer Kapazität von über 1.600 Betten versorgt die Gruppe jährlich etwa 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten mit einem Team von mehr als 6.700 medizinischen Fachkräften. Die HHG bietet Leistungen in einem breiten Spektrum medizinischer Fachgebiete mit Expertise in komplexen Bereichen wie Onkologie, Kardiologie und Neurochirurgie sowie Dienstleistungen wie In-Vitro-Fertilisation (IVF) mit jährlich über 6.000 Zyklen sowie umfassende häusliche Pflegedienste.