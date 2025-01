REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Kongokonflikt:

"Der Konflikt hat jedoch auch eine wirtschaftliche Komponente: Es geht um die Kontrolle der Minen, in denen Coltan, Gold, Nickel, Kobalt und Kupfer gefördert werden - Rohstoffe die in Europa, USA und China benötigt werden. Dass die Botschaften der Niederlande und der ehemaligen Kolonialmacht Belgien angegriffen werden, zeigt, dass die EU-Länder in Afrika nicht mehr unbedingt als unabhängige Vermittler wahrgenommen werden. Der Konflikt flammt wohl auch gerade jetzt wieder auf, da die alten Ordnungsmächte USA, EU und Russland ihre Ressourcen im Ukrainekrieg gebunden haben. Das könnte die Chance für afrikanische Diplomaten wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa oder Kenias Präsident William Ruto sein, in dem Konflikt zu vermitteln."/yyzz/DP/he