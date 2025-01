LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu neue KI DeepSeek/China:

"Noch ist kaum zu beurteilen, was DeepSeek wirklich taugt. Aber Donald Trump spricht völlig zu Recht von einem "Weckruf". Und den sollte auch Europa hören. Denn jetzt findet ein lupenreines chinesisches KI-Modell seinen Weg auf Millionen Rechner und Smartphones in aller Welt. Und weil es "Opensource" ist, der Programmcode also frei verfügbar ist, kann es nun zur Basis ungezählter Anwendungen werden."/DP/jha