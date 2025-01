Starbucks übertrifft Erwartungen, aber . . .

Besorgniserregend ist der Rückgang der Same Store Sales um 4 Prozent. Besonders stark war der Einbruch in den USA, wo die Kundenfrequenz um 8 Prozent zurückging. Allerdings blieb der Rückgang mit 4 Prozent unter den von Experten prognostizierten 5,5 Prozent. Außerhalb der USA musste Starbucks ebenfalls ein Minus von 4 Prozent hinnehmen. In China, dem zweitwichtigsten Markt, sank der Umsatz um 6 Prozent, was vor allem auf einen Rückgang des durchschnittlichen Bestellwerts um 4 Prozent zurückzuführen ist.

Strategiewechsel: Weniger Rabatte, mehr Effizienz

Um die Trendwende einzuleiten, setzt der seit September amtierende CEO Brian Niccol auf eine klare Strategie: weniger Rabattaktionen und Rückbesinnung auf das Kerngeschäft. Tatsächlich reduzierte Starbucks die Rabatttransaktionen um 40 Prozent, was zur Stabilisierung des Umsatzes beitrug.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Effizienzsteigerung. So plant Starbucks, den Zubereitungsprozess durch die Installation neuer "Siren"-Geräte in stark frequentierten Filialen zu beschleunigen. Die neue Technik soll unter anderem schnellere Mixer und ein optimiertes Milch- und Eisspendersystem beinhalten.

Expansion mit Bedacht

Trotz der aktuellen Probleme hält Niccol an seinen ehrgeizigen langfristigen Wachstumszielen fest. In den USA sieht er Potenzial, die Zahl der Filialen zu verdoppeln. Um jedoch kurzfristig Kapital für die Sanierung des Unternehmens freizusetzen, sollen im Geschäftsjahr 2025 weniger neue Standorte eröffnet und weniger Filialen renoviert werden.

In China sucht Starbucks derzeit nach strategischen Partnerschaften, um dem Druck von Discount-Konkurrenten wie Luckin Coffee zu begegnen. Niccol besuchte in der vergangenen Woche persönlich Filialen in China und betonte, dass das Unternehmen aus diesen Besuchen wertvolle Erkenntnisse gewonnen habe.

Auch intern setzt Niccol die Umstrukturierung fort. So wurde die Präsidentschaft für Nordamerika in zwei Positionen aufgeteilt. Zudem holte Starbucks zwei ehemalige Taco-Bell-Manager ins Unternehmen.

Sparprogramm und Stellenabbau

Die im Oktober auf Eis gelegte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ist weiterhin unklar. Ursprünglich hatte Niccols Vorgänger Laxman Narasimhan ein Sparziel von 4 Milliarden US-Dollar bis 2028 angekündigt, das nun relativiert wurde. Anfang März ist zudem ein Stellenabbau geplant, konkrete Zahlen nannte Starbucks noch nicht.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Starbucks-Aktie leicht zu. Ein Anteilsschein kostete 100,75 US-Dollar (Stand: 29.01., 02:00 Uhr MEZ).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Starbucks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 100,4USD auf Nasdaq (29. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!