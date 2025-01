Barclays belässt LVMH auf 'Overweight' - Ziel 770 Euro

Korrekturen bei LVMH sind für mich noch immer Chancen sehr viel günstiger in diese Aktie zu kommen, wenn man wirklich "langfristig" denkt und dementsprechend handelt, weshalb ich hier einen sehr rudimentär gehaltenen Chart auf Monatsbasis habe, der nur dazu da ist allen klarzumachen, wie "tief" das hier noch gehen könnte.Natürlich werden wir uns das im Laufe der nächsten Tag noch etwas genau anschauen, da wir ja detailliertere Preislevel möchten, die uns eine dieser Möglichkeiten geben könnten. Ich persönlich habe kein Problem, sollten wir eine der unten stehenden Unterstützungszonen anlaufen, auch wenn sich jetzt mancher fragen mag, warum ich mir einen Drawdown wünsche? LVMH ist eine jener Qualitätsaktien, die jede Stufe die sie nach unten nimmt, langfristig wieder überwindet und jede dieser Stufen bedeutet dann im Umkehrschluss "mehr" Rendite für langfristig orientierte Kleinanleger, die die dementsprechende Geduld mitbringen. Sollte die Aktie z.B. tatsächlich die Preismarke um 570€ nochmals anlaufen, würde ich so etwas als Geschenk interpretieren, auch wenn dann der Blick in das Depot über Monate tief rot wäre, was in meinen Augen aber eine endliche Geschichte wäre.LVMH ist ein "Tanker" der sich stetig in eine Richtung bewegt, so er diese einmal aufgenommen hat, siehe aktuell nach Süden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie wieder den Nordwind aufnehmen wird, um Long-Term-Aktionäre glücklich zu machen.