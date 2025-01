DAX wieder auf Rekordkurs – US-Techs loben China-Konkurrenz, aber…

Mitten im Trubel um Nvidia und Co. könnte der Index in Frankfurt zum Handelsstart ein neues Rekordhoch erreichen. Auch 22.100 Punkte sind mittelfristig noch möglich, der Aufwärtstrend bleibt intakt.

Während sich in Frankfurt die Rally fortsetzt, wird in New York das Thema Künstliche Intelligenz zumindest für einen Moment vom Segen zum Fluch. Bei Nvidia laufen Schnäppchenjäger Gefahr, ins fallende Messer zu greifen. Die Reaktionen der etablierten KI-Unternehmen sind bisher eine Mischung aus Erstaunen, Durchhalteparolen und Verschwörungstheorien. Sam Altman, CEO von OpenAI, lobte die Fortschritte aus China. DeepSeek habe mit wenig viel erreicht. Altman fügte aber schnell hinzu, dass OpenAI bald ein noch leistungsfähigeres KI-Modell entwickeln werde, und dafür brauche man große Rechenzentren und modernste Chips.