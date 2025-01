Rollen Panzer, rollt der Rubel: Renk mit starken Zahlen!

Nicht überzeugen konnten hingegen trotz eines fulminanten Starts die Anteile von Panzergetriebehersteller Renk . Denen gelang nach dem Börsengang zwar mehr als eine Verdopplung, im weiteren Jahresverlauf wurden diese Gewinne jedoch vollständig wieder abgegeben. Größeres Kaufinteresse ist erst in den vergangenen Wochen wieder aufgekommen.

Viele Rüstungsaktien blicken auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2024 zurück. Zu denken ist dabei vor allem an den DAX -Highflyer Rheinmetall , der sich in Bezug auf die Performance nur Siemens Energy geschlagen geben musste. Auch andere europäische Verteidigungswerte wie Leonardo oder BAE Systems haben hohe Renditen erzielt.

Betriebsergebnis legt deutlich zu

Der am Mittwochmorgen vorgelegte, vorläufige Geschäftsbericht für 2024 zeigt warum: Das Unternehmen verzeichnete angesichts der hohen Nachfrage nach Verteidigungsgütern ein dynamisches Wachstum. Die Augsburger konnten sich bei den Erlösen und Auftragseingängen deutlich steigern.

Wie der Konzern in seiner Pressemitteilung erklärte, kletterte der Umsatz auf 1,1 Milliarden Euro und hat die unternehmenseigenen Erwartungen damit getroffen. Möglich wurde das vor allem durch ein starkes Schlussquartal, in dem sich Renk um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert hat.

Beim bereinigten EBIT wurde mit 189 Millionen Euro das obere Ende der Prognosespanne von 175 bis 190 Millionen Euro getroffen. Auch hier hat Renk von einem Zielsprint profitiert, denn das EBIT nahm im vierten Quartal um 67 Prozent zu.

Starker Auftragseingang, Trendfortsetzung in 2025 erwartet

Bei den Auftragseingängen verzeichnete das Unternehmen Buchungen im Wert von 1,4 Milliarden Euro. In der Pressemitteilung ist von "positiven Rahmenbedingungen im Marktsegment Verteidigung" die Rede. Diese sollen auch in 2025 anhalten: "[...] für das Geschäftsjahr 2025 sieht der Vorstand der RENK Group AG eine Fortsetzung dieses positiven Wachstums- und Profitabilitätstrends, zu welchem alle drei Segmente beitragen werden."

Chefin Susanne Wiegand, die aus dem Amt scheidet und an COO Alexander Sagel übergeben wird, zeigte sich mit dem erzielten Ergebnis äußert zufrieden: "Mit dem hohen Auftragseingang, der Erreichung unseres Umsatzzieles sowie einem bereinigten EBIT am oberen Ende unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2024 haben wir unsere Leistungsfähigkeit nachhaltig bewiesen."

Aktie überwindet 200-Tage-Linie

Anlegerinnen und Anleger teilen diese Einschätzung am Donnerstagmorgen. Die Aktie, die sich seit dem Jahreswechsel bereits um mehr als ein Viertel steigern konnte, legte am Handelsplatz Lang & Schwarz noch in der Vorbörse um mehr als zwei Prozent zu und baute ihre Gewinne damit weiter aus.

Gelingt es den Käuferinnen und Käufern, diese Gewinne zu behaupten, wäre das ein charttechnischer Meilenstein, denn damit würde die bei 23,30 Euro verlaufende 200-Tage-Linie überwunden werden, die ein wichtiger Widerstand auf dem Weg zu einer fortgesetzten Kurserholung ist.

Fazit: Bewertung könnte Kursgewinne limitieren

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung könnten weitere Kursgewinne jedoch begrenzt sein. Einen genauen Ausblick auf 2025 dürfte Renk spätestens im Rahmen seiner Jahresfinanzergebnisse für 2024 am 26. März geben. Bis dahin bleibt vor allem der Blick auf die Analystenschätzungen. Und nach diesen ist die Aktie für 2025 bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 23 bewertet.

Hierfür müsste es den Augsburgern jedoch gelingen, ihre Gewinne nahezu zu verdoppeln und sich bei der Marge deutlich zu steigern. Der Blick in die Historie zeigt, dass das durchaus möglich ist, die EBIT-Marge ist in den vergangenen Geschäftsjahren schon von 5,2 auf 9,8 Prozent gestiegen. Weitere Steigerungen dürften aber zunehmend schwierig werden.

Wer bereits investiert ist, lässt seine Gewinne laufen und setzt nach dem Anstieg über die 200-Tage-Linie auf weitere Gewinne – ein Szenario, das auch technisch orientierte Anlegerinnen und Anleger für sich nutzen könnten. Wer größeren Wert auf Fundamentaldaten legt, sollte sich nach dem gestrigen Kurseinbruch die Aktie von Lockheed Martin ansehen, die für 2025 auf ein KGV von 16,4 kommt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 24,16EUR auf Tradegate (29. Januar 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.

