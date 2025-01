Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur vergleichsweise wenig bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März stieg geringfügig um sieben Cent auf 77,56 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 73,92 Dollar gezahlt und damit 15 Cent mehr als am Vortag.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA bremste die Notierungen am Ölmarkt. In der vergangenen Woche hatte der Interessenverband American Petroleum Institiute (API) einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um rund 2,9 Millionen Barrel verzeichnet.