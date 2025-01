Alibabas neues KI-Modell Qwen setzt Konkurrenz unter Druck!

Der chinesische Tech-Gigant Alibaba hat am Mittwoch sein neuestes KI-Modell, Qwen2.5-Max, vorgestellt und damit einen weiteren Meilenstein im globalen KI-Wettlauf gesetzt. Das Modell übertrifft laut Unternehmensangaben führende Konkurrenzmodelle wie OpenAI’s GPT, DeepSeek und Meta’s Llama in mehreren Benchmarks.

Chinesische KI-Offensive stellt US-Riesen in den Schatten

Alibaba Cloud gab an, dass Qwen in zahlreichen Schlüsselmetriken, darunter Arena-Hard, LiveBench, LiveCodeBench und MMLU-Pro, bessere Ergebnisse als die Konkurrenz erzielte. Besonders hervorzuheben ist die verbesserte Multimodal-Fähigkeit, die es dem Modell erlaubt, Text-, Bild- und Videoanalysen in Echtzeit durchzuführen – eine Funktion, die mit OpenAI’s Operator-Modell konkurriert.

"Qwen übertrifft GPT und DeepSeek nahezu auf ganzer Linie", heißt es in der offiziellen Mitteilung von Alibaba Cloud. Die neue Version ist ab sofort über Alibaba Cloud Bailian sowie auf der Open-Source-Plattform Hugging Face für Entwickler verfügbar.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

KI-Preiskampf in China eskaliert

Mit dem Aufstieg von DeepSeek und anderen chinesischen KI-Playern wie ByteDance (Doubao 1.5 Pro) und Baidu (Ernie Bot 4.0) ist der Wettbewerb in China intensiver denn je. Insbesondere die aggressive Preispolitik von DeepSeek – mit Token-Kosten von nur 1 Yuan (0,14 US-Dollar) pro Million Tokens – hat Alibaba gezwungen, ebenfalls die Preise drastisch zu senken.

Marktanalysten sehen in dieser Entwicklung einen klaren Trend: China setzt zunehmend auf Open-Source-KI, um die Innovationsgeschwindigkeit hochzuhalten und sich unabhängiger von US-Technologie zu machen.

Börseneffekt: Alibaba-Aktien steigen

Die Ankündigung von Qwen2.5-Max sorgte an den Märkten für positive Reaktionen. Alibaba-Aktien legten um 2,8 Prozent zu, da Investoren optimistisch auf das Potenzial der neuen KI-Generation blicken. Experten erwarten, dass die Integration des Modells in Alibaba Cloud das Geschäftsfeld des Unternehmens erheblich stärken und das Wachstum im Cloud-Computing-Markt beschleunigen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 93,70EUR auf Tradegate (29. Januar 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!