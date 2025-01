Sopra Steria SE / Sopra Steria beteiligt sich an Alice & Bob / Ziel der ...

Das Start-up-Unternehmen Alice & Bob hat sich auf die Entwicklung von Quantenprozessoren spezialisiert. Ziel ist, Quantencomputer zu entwickeln, die in naher Zukunft in größerem Maßstab eingesetzt werden können. Die Quanteninformatik hat das Potenzial, die derzeitige Technologielandschaft radikal zu verändern. Dieser schnell wachsende Markt zieht bereits Technologieführer wie Google, Amazon und IBM an und könnte bis 2030 ein Volumen von 2,3 Milliarden Euro erreichen. Vor diesem Hintergrund wird die von Alice & Bob entwickelte Technologie Unternehmen aller Größenordnungen in die Lage versetzen, ihren technologischen Reifegrad zu bewerten und neue Anwendungsfälle auszuloten. Damit wird die Einführung des Quantencomputings in verschiedenen Geschäftsbereichen beschleunigt.

Sopra Steria beteiligt sich an Alice & Bob / Ziel der Investition ist es, Unternehmen beim Einsatz von Quantentechnologie zu unterstützen (FOTO) Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria, ein führender europäischer Tech-Player, gab gestern seine Beteiligung über Sopra Steria Ventures an der zweiten Finanzierungsrunde (Series B Funding) des Start-ups Alice & Bob bekannt - einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet Quantencomputing mit integrierter Fehlerkorrektur. Die Beteiligung stärkt die führende Position von Sopra Steria in der Quantum-Szene.

"Die Beteiligung von Sopra Steria Ventures an Alice & Bob ist ein wichtiger Schritt, um die Innovationsführerschaft von Sopra Steria im Bereich Quantencomputing auszubauen. Mit seiner wegweisenden "Cat-Qubit"-Technologie hat das Start-up das Potenzial, die Skalierung von Quantencomputern effizienter und zugänglicher zu machen", sagt Darius Selke

(https://www.linkedin.com/in/dariusselke/) , Head of Sopra Steria Ventures Deutschland. "Für unsere Kunden in Deutschland - insbesondere in den Branchen Finanzdienstleistungen, Verteidigung, Transport und Telekommunikation - bietet diese Partnerschaft neue Chancen. Sie können frühzeitig von den Möglichkeiten des Quantencomputings profitieren und ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit sichern. Ich freue mich, dass Sopra Steria Ventures dabei eine zentrale Rolle spielt und Unternehmen die notwendige Expertise und strategische Unterstützung bietet, um den Übergang in die Quantenära erfolgreich zu gestalten."

Weg ins Quantencomputing-Zeitalter ebnen



Alice & Bob und Sopra Steria haben das Potenzial, Großunternehmen bei der Festlegung ihrer Quantum-Roadmap für 2030 zu helfen. Die Investition zielt darauf ab, Unternehmen beim Übergang in das Zeitalter der Quantencomputer in verschiedenen Branchen Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit, Finanzdienstleistungen, Verkehr und Telekommunikation zu unterstützen. Sopra Steria Ventures ist von der Spitzenkompetenz von Alice & Bob und der Fähigkeit ihrer Technologien überzeugt, die Einführung von Quantencomputing zu beschleunigen und eine neue Quelle nachhaltiger Wertschöpfung für ihre Kunden zu schaffen.



"Quantencomputing wird die Technologielandschaft verändern und unseren Kunden revolutionäre Möglichkeiten bieten. Deshalb engagieren wir uns für die Zusammenarbeit mit den besten Akteuren des Sektors, darunter Alice & Bob, und investieren aktiv in diese Zukunftstechnologie", kommentiert Socheat Chhay (https://www.linkedin.com/in/socheat-chhay/) , Managing Director von Sopra Steria Ventures. "Alice & Bob, ihr visionärer Ansatz und die Exzellenz ihrer Teams haben uns überzeugt, und unsere Investition zeigt unser Vertrauen in ihr Projekt."



Sopra Steria Ventures ist für Investitionen und strategische Partnerschaften von Sopra Steria mit Start-up-Ökosystem verantwortlich. Die Einheit fördert Kooperationen mit und Beteiligungen an jungen Firmen. Sopra Steria vertieft so das eigene Leistungsangebot, insbesondere auf den Gebieten generative KI, Quantum, Virtual Realiy und Cybersecurity sowie Nachhaltigkeit und Blockchain. Mit Investitionen zwischen 250.000 EUR und 1,5 Mio. EUR arbeitet das Team eng mit Start-ups zusammen, um deren technologische Reife zu erhöhen und Synergien mit dem Partner-Ökosystem zu schaffen, was den Kunden der Gruppe zugutekommt.

