Wichtiges Update für die CSG-Industrie Queenslands steht kurz bevor!

Der australische Spezialist für die Behandlung von Industrieabwässern, Parkway Corporate (ASX: PWN; FRA: 4IP), ist dabei zu beweisen, dass selbst in einer konservativen Branche wie der Abwasserindustrie ein Umdenken möglich ist. Das Unternehmen will die branchenübliche Entsorgung von problematischer CSG-Restsole (CSG = Flöz- oder Grubengas) im australischen Queensland in Rückhaltebecken durch eine wirklich kreislaufwirtschaftliche Alternative ersetzen.