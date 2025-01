Im Jahr 2024 weiterhin ein Fünftel der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

WIESBADEN (ots) -



- 17,6 Millionen Betroffene in Deutschland im Jahr 2024

- 15,5 % der Bevölkerung waren armutsgefährdet, 6,0 % waren von erheblicher

materieller und sozialer Entbehrung betroffen, 9,8 % der Menschen lebten in

einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung



In Deutschland waren im Jahr 2024 rund 17,6 Millionen Menschen von Armut oder

sozialer Ausgrenzung bedroht. Das waren 20,9 % der Bevölkerung, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt. Damit lagen die Werte

geringfügig niedriger als im Vorjahr. So waren im Jahr 2023 rund 17,9 Millionen

Menschen oder 21,3 % der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung

bedroht. Der Anteil hatte sich auch in den vorangegangenen Jahren kaum

verändert: Im Jahr 2021 hatte der Anteil bei 21,0 % der Bevölkerung gelegen und

2022 bei 21,1 %.







Ausgrenzung bedroht, wenn mindestens eine der folgenden drei Bedingungen

zutrifft: Ihr Einkommen liegt unter der Armutsgefährdungsgrenze, ihr Haushalt

ist von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen oder sie lebt

in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung. Für jede dieser

Lebenssituationen kann jeweils der Anteil der Betroffenen an der Bevölkerung

ermittelt werden.



13,1 Millionen Menschen mit Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze



Im Jahr 2024 waren 15,5 % der Bevölkerung oder rund 13,1 Millionen Menschen in

Deutschland armutsgefährdet. Im Jahr 2023 hatte die Armutsgefährdungsquote bei

14,4 % (12,1 Millionen Personen) gelegen. Nach EU-SILC gilt eine Person als

armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % des mittleren

Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2024 lag dieser

Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland netto (nach Steuern

und Sozialabgaben) bei 1 378 Euro im Monat (2023: 1 314 Euro); für Haushalte mit

zwei Erwachsenen mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag er bei 2 893 Euro im Monat

(2023: 2 759 Euro; jeweils Äquivalenzeinkommen). Um das Einkommen vollständig zu

erfassen, wird das Jahreseinkommen erfragt. Dadurch beziehen sich die Fragen zum

Einkommen auf das Vorjahr der Erhebung, in diesem Fall also auf das Jahr 2023.



5,0 Millionen Menschen von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung

betroffen



6,0 % der Bevölkerung oder rund 5,0 Millionen Menschen in Deutschland waren im

Jahr 2024 von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen (2023:

6,9 %; 5,8 Millionen Personen). Das bedeutet, dass ihre Lebensbedingungen

aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln deutlich eingeschränkt waren. Die Seite 2 ► Seite 1 von 2





