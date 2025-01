Ergebnisse zu Bevölkerung und Wohnungen liegen jetzt für Wahlkreise zur Bundestagswahl 2025 vor

WIESBADEN (ots) -



- Beispiel für Tabellenauswertung: Bundestagswahlkreis Dresden I besteht zu

einem Viertel aus Genossenschaftswohnungen

- Interessante Daten für Wahlforschung, -berichterstattung und Politik



Am 15. Mai 2022 gab es im Bundestagswahlkreis 158 Dresden I rund 44 700

Genossenschaftswohnungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich

der Veröffentlichung detaillierter Tabellen in der Zensusdatenbank mitteilt,

entspricht dies einem Anteil von 25 % aller Wohnungen und damit dem höchsten

Anteil an Genossenschaftswohnungen aller 299 Bundestagswahlkreise.

Genossenschaftswohnungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den

Genossenschaftsmitgliedern einer Wohnungsbaugenossenschaft zur Verfügung

gestellt werden und kein gewinnorientiertes Mietverhältnis, sondern ein

lebenslanges Nutzungsverhältnis besteht. Der Wahlkreis Dresden I setzt sich aus

den Stadtbezirken Altstadt, Blasewitz, Leuben, Plauen und Prohlis zusammen.





Ähnlich hohe Anteile an Genossenschaftswohnungen haben die WahlkreiseBerlin-Marzahn-Hellersdorf (Wahlkreis 84) mit 22 %, Rostock - Landkreis RostockII (Wahlkreis 14) mit 22 % und Magdeburg (Wahlkreis 69) mit 21 %. Die Wertealler Wahlkreise liefert die Tabelle 4000W-1W11 der Zensusdatenbank. Diese undweitere tief gegliederte Ergebnisse aus der Gebäude- und Wohnungszählung sowieder Personenerhebung des Zensus 2022 sind ab sofort nach Wahlkreisen verfügbar.Insbesondere in Großstädten, die in mehrere Wahlkreise aufgeteilt sind, stehtjetzt eine detaillierte Datengrundlage bis auf Anschriftenebene zur Verfügung,die es so noch nicht gegeben hat. Damit können nicht nur Gemeindedurchschnitteanalysiert werden, sondern werden auch innergemeindliche Unterschiede sichtbar.Das Bundesgebiet ist derzeit in 299 Wahlkreise eingeteilt. Die Zahl derWahlkreise in den einzelnen Ländern muss deren Bevölkerungsanteil soweit wiemöglich entsprechen. Die Einteilung der Wahlkreise innerhalb der Länder richtetsich für die Bundestagswahl 2025 nach der Zahl der deutschen Bevölkerungunabhängig von ihrem Alter am 30. September 2023. Die durchschnittliche Zahl derdeutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2023 rund 240 320,davon darf die Bevölkerungszahl in einem Wahlkreis nicht um mehr als 15 % nachoben oder unten abweichen. Hintergrund ist der Grundsatz der Wahlgleichheit:Jede Stimme muss den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlamentshaben. Mit der heutigen Veröffentlichung stehen für die aktuellenBundestagswahlkreise Tabellenauswertungen des Zensus für den Stichtag 15. Mai2022 zu den Themen Bevölkerung nach Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,Geburtsland, aber auch Wohnungsnutzung (von der Eigentümerin oder dem Eigentümer