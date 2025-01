Experten von J.S. Held untersuchen Nachhaltigkeitsinvestitionen und Gegenwind im jährlichen Global Risk Report

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - In der 2025 J.S. Im Global Risk Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4349424-1&h=2920969772&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4349424-1%26h%3D1269565994%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Finsights%252Farticles%252F2025-js-held-global-risk-report%2523sustainability%26a%3D2025%2BJ.S.%2BHeld%2BGlobal%2BRisk%2BReport&a=2025+J.S.+Im+Global+Risk+Report) untersuchen Experten aus den Bereichen Wissenschaft,Technik, Finanzen und Risikomanagement die Umsetzung neuer und bestehenderUmwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften (ESG-Vorschriften) in verschiedenenRegionen sowie die wichtigsten Herausforderungen für die Einhaltung derVorschriften für weltweit tätige Unternehmen. Da das Thema Nachhaltigkeitweltweit immer wichtiger wird, sehen sich die Unternehmen mit einer immerkomplexeren Gesetzeslandschaft konfrontiert. Während in einigen Ländern dieNachhaltigkeit gefördert wird, ist in anderen, vor allem in den VereinigtenStaaten, mit neuen umwelt- und energiepolitischen Maßnahmen zu rechnen, die sichnegativ auf die Nachhaltigkeit auswirken, wie die jüngstenDurchführungsbestimmungen nach dem Regierungswechsel zeigen.Die im Jahr 2024 verabschiedete Richtlinie der Europäischen Union über dieSorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CS3D) ist einebahnbrechende Verordnung, die sowohl EU- als auch Nicht-EU-Unternehmen dazuverpflichtet, eine Sorgfaltsprüfung durchzuführen, um nachteilige Auswirkungenauf die Umwelt und die Menschenrechte in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit undLieferkette zu ermitteln und zu verhindern. J.S. Der Experte für Umweltrisikenund Compliance John Peiserich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4349424-1&h=574550239&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4349424-1%26h%3D3773506171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fjohn-peiserich%26a%3DJohn%2BPeiserich&a=John+Peiserich) , Esq. stelltfest: "Die Einhaltung von CS3D stellt multinationale Unternehmen, insbesonderesolche, die in den EU-Markt verkaufen, vor erhebliche Herausforderungen, da siesich mit widersprüchlichen gesetzlichen Anforderungen in verschiedenenRechtsordnungen auseinandersetzen müssen."In den Vereinigten Staaten ist die ESG-Politik zu einem polarisierenden Themageworden. Einige Staaten haben ESG-Kriterien - wie z. B. Klimarisikobewertungen- für staatliche Investitionsentscheidungen vorgeschrieben, während andere sich