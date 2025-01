Hat DeepSeek die KI-Blase angestochen?

von Sven Weisenhaus

Zum Wochenbeginn ist ein sprichwörtlicher Tsunami über die Börsen hinweggerollt. Bereits in der Nacht gingen die Futures am Aktienmarkt mit einer Abwärtslücke an den Start. Anschließend setzte eine Abwärtsbewegung ein, die crashartige Züge annahm. Beim Dow Jones hielt sie bis kurz nach dem Beginn des Xetra-Handels an. Dabei büßte der Index im Tief relativ moderate 1,25 % ein, während der Nasdaq 100 dagegen sogar noch bis zur Mittagszeit schwächelte und im Tief um dramatische 5,2 % einbrach. In beiden Fällen setzte eine V-förmige Erholung ein, doch vor allem für den Nasdaq 100 hatte der Kurseinbruch charttechnische Konsequenzen, mit denen so nicht zu rechnen war.

Nasdaq 100: Diverse bullishe Signale ausradiert

Im Chartanalyse-Dienst „Target-Trend-Spezial“, in dem der Nasdaq 100 regelmäßig analysiert wird, war zu folgendem Chart gestern zu lesen, dass sich der Technologieindex nach der ABCDE-Korrektur (rote Buchstaben) bis über die Rechteckgrenze bei 21.800 Punkten und somit die Hochs der Wellen D und B zurückarbeiten konnte. Damit wurde der bullishe Charakter der Korrektur bzw. Konsolidierung bestätigt. Somit war das Ende der Konsolidierung und eine Fortsetzung des vorherigen Aufwärtstrends wahrscheinlich.