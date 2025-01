DeepSeek und Nvidia: Das US-Imperium schlägt zurück vor Tech-Zahlen!

Nach dem Nvidia-Crash schlägt das US-Imperium zurück: OpenAI-Investor Microsoft lässt untersuchen, ob DeepSeek Daten von OpenAI verwendet hätte, in der "Financial Times" erscheint wenige Minuten danach ein Artikel, der genau das behauptet. Nvidia ist gestern wiederum um 8% gestiegen, aber die Aktie sieht dennoch charttechnisch übergeordnet weiter ungut aus. Heute nachbörslich die Zahlen von Tesla, Meta und Microsoft als Lackmustest für die Märkte - und davor noch die Fed-Entscheidung. Was wird Jerome Powell heute sagen? Die letzten Fed-Kommentare vor Beginn der blackout period waren ziemlich hawkish - man wird sich wahrscheinlich bedeckt halten..

