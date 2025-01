Wasser-Risikomanagement in Zeiten des Klimawandels

Klimawandel führt zu Wetterextremen

In allen Teilen der Welt zeigte sich 2024 das zerstörerische Ausmaß der Klimakrise: Im Frühjahr gab es in Afghanistan und Brasilien desaströse Überschwemmungen. Zur selben Zeit sorgte eine Rekordhitze in Indien mit fast 50 Grad für viele Todesopfer. Auch Europa blieb nicht verschont. So wurde Spanien im November von einer katastrophalen Jahrhundertflut heimgesucht. Naturkatastrophen wie Überflutungen oder Dürreperioden dürften in den kommenden Jahren aufgrund des Klimawandels weiter zunehmen. Dazu kommt, dass die Landwirtschaft, Industrie und die wachsende Weltbevölkerung zur Übernutzung der Ressource Wasser beitragen.

Abwasser besser zu managen und in einen nachhaltigen Kreislauf zu führen, hat deshalb heute auch aus Sicht der Vereinten Nationen Priorität¹. Denn weltweit gelangen mehr als 80 Prozent aller Abwässer ungeklärt in die Umwelt. Diese sind für Methan- und Lachgasemissionen mitverantwortlich, die dem Klima schaden und den Trinkwassermangel verstärken.

So trägt De.mem zum Risikomanagement bei

Deshalb entwickelt De.mem (WKN: A2DNYE; ISIN: AU000000DEM4), ein internationaler Anbieter für die dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, innovative Lösungen, die sich sowohl an Regierungsorganisationen als auch an die Industrie und Privatkunden richten².

Zum Beispiel in Form von nachhaltigen Grundwassermanagement-Lösungen. In Dürrezeiten wird die Bedeutung von Grundwasserressourcen besonders deutlich. De.mem’s Membrantechnologien, wie Umkehrosmose und Ultrafiltration, ermöglichen die effiziente Nutzung und Aufbereitung von Grundwasser, um Engpässe auszugleichen.

Auch dezentrale Wasseraufbereitungssysteme liefern einen wichtigen Beitrag zum Risikomanagement: De.mem’s modulare Systeme können lokal eingesetzt und schnell an veränderte Bedingungen angepasst werden. Auf diese Weise bieten sie eine flexible Alternative zu zentralisierten Systemen, die oft anfälliger für extreme Wetterereignisse sind.