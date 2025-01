ASML Holding NV NY - Aktie im Rampenlicht - 29.01.2025

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

ASML reports €28.3 billion total net sales and €7.6 billion net income in 2024 2025 total net sales expected to be between €30 billion and €35 billion VELDHOVEN, the Netherlands, January 29, 2025 – Today, ASML Holding NV (ASML) has published its …