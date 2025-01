Nightmare im Silicon Valley mit Überschwappen auf den Gesamtmarkt?

Verringertes US-Zinssenkungspotenzial heißt nicht Zinserhöhungsgefahr. Auch am Anleihenmarkt gehen die Renditen nicht durch die Decke. Es finden sich offensichtlich immer noch genügend Investoren, die den US-Rentenmarkt mögen.

Nicht genug, dass die Zinssenkungsphantasie ausläuft und damit die hohen Bewertungen von High-Tech noch kritischer beäugt werden. Jetzt schocken auch noch die Chinesen mit ihrem neuen KI-Chatbot „DeepSeek“, der es mit der amerikanischen Konkurrenz scheinbar aufnehmen kann. Ist das ein Vorzeichen drohenden Unheils, dass die Dominanz der US-High-Tech-Unternehmen bröckelt? Besteht so die Gefahr, dass die bislang beherrschenden Mag7 auch den Gesamtmarkt in Mitleidenschaft ziehen?

Und Japan bleibt trotz überschaubarer Zinserhöhungen eine Liquiditätsmaschine. Denn mit Blick auf Japans Verschuldung, wogegen die USA fast der Hort der Finanzstabilität sind, wären massive Zins-Schocks verheerend. Und da der Zins-Spread vom Ausland gegenüber Japan nach wie vor attraktiv ist, bleibt die Geldaufnahme in Japan und -anlage im Westen ein Golfstrom für die Finanzwelt.

Was ist aber mit dem Zinserhöhungsdruck durch US-Zölle? Allein mit der Androhung des Ausreitens der Zoll-Kavallerie soll die Gegenseite gefügig gemacht werden. An Kolumbien zeigt sich der Erfolg. Es ist davon auszugehen, dass das „Opportunismusvirus“ auch in anderen Ländern um sich greift. Wenn z.B. mehr US-Flüssiggas gekauft wird, können radikale Zinserhöhungen ausbleiben.

Und wo keine hohen Zölle, da auch keine hohe Inflation, keine hohen Zinsen und insofern weniger Gefahr für High-Tech.

Strukturkrise im High-Tech-Sektor?

Das chinesische Unternehmen DeepSeek hat kürzlich seinen KI-Chatbot R1 veröffentlicht, der der amerikanischen Version scheinbar kosteneffizient und leistungsfähig Paroli bieten kann. Dieser für Virtual America ungewohnte Schock eines chinesischen „Jungspunds“ folgt nur ein paar Tage nach der Ankündigung eines milliardenschweren KI-Projekts, das signalisieren sollte, dass die Sonne für das Silicon Valley nie untergehen wird.