Sicherheitslandung von Lufthansa-Maschine wegen Triebwerksschaden

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme am Triebwerk ist eine Lufthansa -Maschine außerplanmäßig in London gelandet. Der Flug LH2507 war am Mittwoch von Manchester nach München unterwegs. "Aufgrund von Triebwerksproblemen in Höhe des Ärmelkanals" sei die Maschine nach London ausgewichen, berichtete eine Lufthansa-Sprecherin in Frankfurt auf Nachfrage.

Die Maschine sei in Heathrow sicher gelandet. Sie werde für die technische Untersuchung in London bleiben. Alle 107 Passagiere würden umgebucht. "Lufthansa bedauert die Unannehmlichkeiten für alle Fluggäste dieses Fluges. Die Sicherheit an Bord hat für Lufthansa oberste Priorität."/sat/DP/tih