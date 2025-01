Nach 12.650,97 Prozent in 30 Jahren: Diese Reichmacher-Aktie schmiert heute ab!

Sogenannte Compounder, also "Aktien, die immer steigen", sind bei Investoren aufgrund der hohen Zuverlässigkeit ihrer langfristigen Kursgewinne äußerst beliebt. Hinter solchen Aktien verbergen sich in aller Regel langfristig erfolgreiche Wachstumsunternehmen wie zum Beispiel Apple oder Microsoft .

Tipp aus der Redaktion Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Diese Aktie hat Anleger reich gemacht

Dementsprechend unglaublich fällt die Bilanz der Aktie aus: In den vergangenen 30 Jahren hat Danaher eine Gesamtperformance von 12.650 Prozent erzielt, während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 auf 2.109 Prozent kommt. Am Mittwoch stehen die Anteile aber vor empfindlichen Verlusten, denn das Unternehmen konnte mit seinen am Mittag vorlegten Zahlen nicht überzeugen.

Nach einem Corona-bedingten Boom hatte die Life-Science-Branche in den vergangenen Jahren mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung zu kämpfen. Diesen Trend hat Danaher nun endlich umkehren können. Gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Erlöse um 2,0 Prozent auf 6,54 Milliarden US-Dollar geklettert und lagen damit um 50 Millionen US-Dollar über den Erwartungen.

Gewinn auf Vorjahresniveau

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) lag mit 2,14 US-Dollar jedoch um 2 Cent unter den Schätzungen. Grund hierfür sind gegenüber dem Vorjahr etwas höhere Wertminderungen bei gleichzeitig geringeren Investmenterträgen aus Beteiligungen.

Insgesamt erzielte der Konzern, der nach dem japanischen Management-Konzept Kaizen geführt wird, einen Nettogewinn in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht weitestgehend dem Vorjahresergebnis und zeigt die Folgen der anhaltenden Nachfrageschwäche, mit der auch der deutsche DAX-Konzern Sartorius zu kämpfen hat.

Verhaltener Ausblick sorgt für lange Gesichter

Wie angespannt die Lage in der Branche noch immer ist, beweist der verhaltene Ausblick auf das kommende Quartal. Danaher erwartet, dass die Erlöse noch einmal sinken werden, und zwar im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Im weiteren Verlauf des Jahres wird aber mit einer Erholung und einem Umsatzwachstum von bis zu 3 Prozent gerechnet.

Angesichts dieser mauen Prognose sah sich CEO Rainer Blair in der Pflicht, Zuversicht zu verbreiten: "Mit Blick in die Zukunft sind wir überzeugt, dass Danaher besser aufgestellt ist als jemals zuvor in unserer 40-jährigen Geschichte."

Hohe Verluste schon in der Vorbörse

Von dieser Einschätzung waren Anlegerinnen und Anleger nicht überzeugt, die Aktie fiel noch in der US-Vorbörse um mehr als 5,5 Prozent. Kommt es im regulären Handel nicht noch zu einer Gegenreaktion, drohen fast sämtliche seit dem Jahreswechsel erzielten Gewinne zunichte gemacht zu werden.

Sollte der Verkaufsdruck auch in den kommenden Tagen anhalten, droht außerdem der im Bereich von 225 bis 230 US-Dollar gebildete Boden infrage gestellt und aufgegeben zu werden. Damit könnte Danaher vor einer weiteren Abwärtswelle und neuen 52-Wochen-Tiefs stehen.

Fazit: Im Moment drängt sich kein Einstieg auf

Dieser Verdacht wird durch den Blick auf die Bewertung der Aktie erhärtet. Gegenwärtig ist Danaher für 2025 mit dem 33-fachen seiner Gewinne bewertet. Das liegt um 9 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre sowie um mehr als 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt.

Diese Premiumbewertung waren Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Jahren angesichts des konstanten Umsatz- und Gewinnwachstums sehr gerne bereit zu bezahlen. Doch je länger die Wachstumskrise anhalten könnte, desto größer könnten die Zweifel daran werden, ob dieser Bewertungsaufschlag tatsächlich gerechtfertigt ist.

Wer hier einsteigen möchte, sollte einerseits auf eine nachhaltige Bodenbildung der Aktie sowie andererseits eindeutigere Hinweise auf einen operativen Turnaround warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion