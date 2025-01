Tesla verfehlt Erwartungen klar – Aktie des "Tesla-Kults" steigt nachbörslich!

Tesla hat seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten verfehlt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen unter den Prognosen, was die Aktie im nachbörslichen Handel zunächst unter Druck setzte. Später konnte sich der Kurs jedoch wieder deutlich erholen.

Der Elektroautobauer erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 73 Cent, während Analysten mit 76 Cent gerechnet hatten. Auch der Umsatz blieb mit 25,71 Milliarden US-Dollar hinter den Erwartungen von 27,26 Milliarden US-Dollar zurück. Im Jahresvergleich konnte Tesla seinen Umsatz nur um 2 Prozent steigern. Besonders problematisch: Die Automobilsparte verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar. Ein Lichtblick waren die Einnahmen von 692 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften.

Das operative Ergebnis sank um 23 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar, der Reingewinn sogar um 71 Prozent auf 2,32 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte er dank einmaliger Steuervorteile (5,9 Milliarden) noch 7,93 Milliarden US-Dollar betragen.

Verkaufsstrategie unter Druck

Tesla führt den Umsatzrückgang auf die Senkung der Verkaufspreise für alle Modellreihen zurück. Um den Absatz anzukurbeln, bot das Unternehmen zum Jahresende in Nordamerika aggressive Rabatte an und führte in China eine Preissenkung für das Model Y ein.

Ein weiteres Warnsignal: Im vierten Quartal lagen die Auslieferungen bei 495.570 Fahrzeugen, im Gesamtjahr bei 1,8 Millionen. Das ist der erste Rückgang der Jahresauslieferungen in der Unternehmensgeschichte.

Nachbörsliche Achterbahnfahrt der Tesla-Aktie

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Tesla-Aktie eine wahre Achterbahnfahrt hin: Zunächst ging es deutlich abwärts, doch schnell erholte sich die Aktie wieder. Zeitweise stand ein Plus von vier Prozent zu Buche. Aktuell notiert sie im nachbörslichen Handel knapp zwei Prozent im Plus bei 405,22 US-Dollar (Stand: 30.01, 02:00 Uhr MEZ).

Marktbeobachter rätseln über die Gründe für den Kursanstieg. Gene Munster, Partner beim Finanzhaus Deepwater, sagte dem Handelsblatt: "Ich war schockiert, als ich den Anstieg der Aktie sah". Es sei eine "chaotische Reaktion" gewesen. Tesla sei "ein Kultwert", für den vielleicht andere Regeln gälten. Dennoch sei es "schwer zu verstehen, warum der Kurs gerade jetzt steigt", so Munster.

Blick nach vorn: Autonomes Fahren und Robotaxis

Elon Musk rückt die Zukunft von Tesla im Bereich autonomes Fahren und Robotaxis immer stärker in den Fokus. Bei der Präsentation der Quartalszahlen bekräftigte Musk seine Ambitionen, ab Juni in Austin eine "unüberwachte" Version des Full-Self-Driving-Systems (FSD) als kostenpflichtigen Service anzubieten. Bis Ende 2024 soll FSD in mehreren Regionen der USA eingeführt werden.

Konkurrenten wie Waymo oder WeRide haben in den USA und China bereits funktionierende Robotaxi-Dienste etabliert. Dennoch erwartet Tesla ab 2025 wieder Wachstum im Fahrzeuggeschäft.

Politische Turbulenzen belasten Tesla

Abseits der Geschäftszahlen sorgt Musk weiterhin für negative Schlagzeilen. Seine öffentlichen Äußerungen und politischen Positionen haben den Markenwert von Tesla laut Brand Finance um 15 Milliarden US-Dollar verringert.

Hoffnungsträger Energiesparte

Ein positiver Lichtblick ist das Energiegeschäft: Tesla erzielte hier einen Umsatz von 3,06 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 113 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit entwickelt sich dieser Bereich immer mehr zu einem wichtigen Standbein des Unternehmens.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 389,1USD auf Nasdaq (30. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





