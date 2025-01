CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

spassbremse schrieb 20.11.24, 12:02

Ich vermute, dass hier seit einiger Zeit ein mittelgroßer Investor (Small Cap Fonds, Family Office) verkaufen möchte oder muss (vielleicht aufgrund von Mittelabflüssen) und daher das an jedem Tag mit positiver Adhoc aufkommende Kaufinteresse sofort für Verkäufe nutzt. Die anderen Tage sind ja oft nahezu umsatzlos.



Mich wundert, dass dieser Verkäufer nicht einfach mal das Unternehmen kontaktiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich immer mal wieder potentielle Investoren mit Interesse am Erwerb einer Beteiligung an CeoTronics entweder direkt oder über eine Bank an das Unternehmen wenden … so wurden möglicherweise auch die Investoren der letzten beiden Kapitalerhöhungen gefunden.