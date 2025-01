Volker Büttel kommt bei iglo Deutschland an Bord / Neuer Geschäftsführer iglo Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Volker Büttel (51) übernimmt mit Wirkung zum 1. April 2025 diePosition als Geschäftsführer iglo Deutschland und die Verantwortung für dieGeschäfte der Landesgesellschaft. Er berichtet an Markus Fahrnberger-Schweizer,General Manager Nomad Foods DACH. In seiner Funktion tritt er die Nachfolge vonPhilipp Kluck an, der zum Ende des letzten Jahres 2024 das Unternehmen verlassenhat.Büttel verfügt über eine breite Erfahrung im Food und Beverage-Sektor und kommtvon dem internationalen Fischverarbeitungskonzern Thai Union Deutschland. Dortwar er zuletzt seit 2022 Geschäftsführer der Tochterunternehmen Hawesta GmbH,Rügen Fisch GmbH und der Ostsee Fisch GmbH. Zuvor war Büttel Vorstand Marketing& Vertrieb bei Hansa-Heemann AG, dem drittgrößten alkoholfreienGetränkehersteller in Deutschland."Mit Volker Büttel", so Markus Fahrnberger-Schweizer, "gewinnen wir einePersönlichkeit mit einer intensiven Kenntnis in der Lebensmittelindustrie undnachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Förderung des Unternehmenswachstums imFMCG-Sektor." Die weiteren beruflichen Stationen im Marketing und Vertrieb beimGemüsehersteller Carl Kühne KG, bei Coca-Cola Deutschland, Apollinaris &Schweppes und Unilever unterstreichen seine Branchenkompetenz.Pressekontakt:Alfred JansenHead of Corporate Affairs & Sustainability - DACHiglo Deutschland / Nomad Foods0175 - 2939 439mailto:alfred.jansen@iglo.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54941/5959361OTS: iglo Deutschland