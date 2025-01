EcoFlow präsentiert revolutionäres Hausenergie Ecosystem auf der Solar Solutions Leipzig 2025

AkibaBC schrieb 31.08.24, 14:49

https://www.finanztreff.de/nachrichten/2024-08-28-original-research-shelly-group-ad-von-montega-ag-kaufen-697734



"Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.08.2024

Kursziel: 49,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach"



"uf der 12. Ausgabe der Hamburger Investorentage (HIT) präsentierte sich die

Shelly Group zum mittlerweile dritten Mal. Neben den jüngsten

Produktentwicklungen sprach Co-CEO Wolfgang Kirsch auch über die weiteren

Wachstumsinitiativen, mit denen das Unternehmen zukünftig weitere

Kundengruppen (bspw. Hotels, Altenheime) ansprechen möchte.



HIT zeigt gesteigerte Wahrnehmung im Markt: An den zahlreichen

Gesprächsanfragen sowie dem gefüllten Präsentationsraum zeigte sich das hohe

Investoreninteresse an dem Smart Home-Anbieter. Während bei der HIT-Premiere

im Jahr 2022 nur wenig Investoren Shelly auf der Watchlist hatten, hat sich

dies durch den eindrucksvollen Wachstumskurs, die verbesserten Investor

Relations-Aktivitäten sowie die positiven Kursentwicklung umgekehrt, sodass

Shelly mittlerweile zu den gefragtesten Unternehmen auf der Konferenz

gehört.



Der Schwerpunkt der Präsentation lag neben der Vorstellung der jüngsten

Finanzkennzahlen auch in der Erweiterung des Händlernetzwerks (u.a. mit dem

britischen Baumarkt Screwfix) sowie den Fortschritten im Bereich erneuerbare

Energien. So kooperiert Shelly mit verschiedenen Anbietern von

Balkonkraftwerken (bspw. Jackery, Zendure), um den Kundennutzen über die

genaue Messung der Stromerzeugung zu maximieren. So kann überschüssiger

Strom bei hoher Sonneneinstrahlung verwendet werden, um bspw. die

Klimaanlage einzuschalten oder das E-Auto zu laden, anstatt den Strom zu

geringeren Erträgen in das öffentliche Netz einzuspeisen. Zudem verkündete

Co-CEO Kirsch die Zusammenarbeit mit der Josefs-Gesellschaft, die in ihren

Heimen für Menschen mit Behinderung künftig Shelly-Produkte integrieren, um

u.a. Licht und Heizung per Sprachsteuerung bedienen zu können. Dies zeigt

u.E. die vielfältigen Anwendungsbereiche auch abseits der eigenen vier

Wände.



Kapitalmarkttag für November angekündigt: Am 05.11.2024 wird Shelly in

Frankfurt einen Capital Markets Day (CMD) veranstalten, zu dem Investoren

und Analysten eingeladen sind. Hierbei sollen neben einem strategischen

Update und der künftigen Produkt-Roadmap (inkl. Vorführung einiger

Produkte/Prototypen) vor allem die finanziellen Mittel- und Langfristziele

im Blickpunkt stehen. Wir erwarten eine Bestätigung der Guidance für 2026

(>200 Mio. EUR Umsatz sowie >50 Mio. EUR EBIT) sowie erste Aussichten auf

die Ziele für das Jahr 2030. Zwar gehen wir nicht davon aus, dass die

aktuelle Wachstumsrate (CAGR 2022-2026e: 46,5%) in der zweiten Hälfte des

Jahrzehnts aufrechterhalten werden kann, planen jedoch weiterhin mit

dauerhaft zweistelligen Wachstumsraten bis 2030. Bereits Ende kommender

Woche (06.09.-10.09.) wird Shelly auf der Elektronikmesse IFA in Berlin

vertreten sein, um die eigenen Produkte vorzustellen."