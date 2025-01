Sopra Steria beteiligt sich an Alice & Bob / Ziel der Investition ist es, Unternehmen beim Einsatz von Quantentechnologie zu unterstützen (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 175,2 auf Tradegate (29. Januar 2025, 10:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um +1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,42 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria, ein führender europäischer Tech-Player, gabgestern seine Beteiligung über Sopra Steria Ventures an der zweitenFinanzierungsrunde (Series B Funding) des Start-ups Alice & Bob bekannt - einemder weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet Quantencomputing mitintegrierter Fehlerkorrektur. Die Beteiligung stärkt die führende Position vonSopra Steria in der Quantum-Szene.Das Start-up-Unternehmen Alice & Bob hat sich auf die Entwicklung vonQuantenprozessoren spezialisiert. Ziel ist, Quantencomputer zu entwickeln, diein naher Zukunft in größerem Maßstab eingesetzt werden können. DieQuanteninformatik hat das Potenzial, die derzeitige Technologielandschaftradikal zu verändern. Dieser schnell wachsende Markt zieht bereitsTechnologieführer wie Google, Amazon und IBM an und könnte bis 2030 ein Volumenvon 2,3 Milliarden Euro erreichen. Vor diesem Hintergrund wird die von Alice &Bob entwickelte Technologie Unternehmen aller Größenordnungen in die Lageversetzen, ihren technologischen Reifegrad zu bewerten und neue Anwendungsfälleauszuloten. Damit wird die Einführung des Quantencomputings in verschiedenenGeschäftsbereichen beschleunigt."Die Beteiligung von Sopra Steria Ventures an Alice & Bob ist ein wichtigerSchritt, um die Innovationsführerschaft von Sopra Steria im BereichQuantencomputing auszubauen. Mit seiner wegweisenden "Cat-Qubit"-Technologie hatdas Start-up das Potenzial, die Skalierung von Quantencomputern effizienter undzugänglicher zu machen", sagt Darius Selke(https://www.linkedin.com/in/dariusselke/) , Head of Sopra Steria VenturesDeutschland. "Für unsere Kunden in Deutschland - insbesondere in den BranchenFinanzdienstleistungen, Verteidigung, Transport und Telekommunikation - bietetdiese Partnerschaft neue Chancen. Sie können frühzeitig von den Möglichkeitendes Quantencomputings profitieren und ihre technologische Wettbewerbsfähigkeitsichern. Ich freue mich, dass Sopra Steria Ventures dabei eine zentrale Rollespielt und Unternehmen die notwendige Expertise und strategische Unterstützungbietet, um den Übergang in die Quantenära erfolgreich zu gestalten."Weg ins Quantencomputing-Zeitalter ebnenAlice & Bob und Sopra Steria haben das Potenzial, Großunternehmen bei derFestlegung ihrer Quantum-Roadmap für 2030 zu helfen. Die Investition zieltdarauf ab, Unternehmen beim Übergang in das Zeitalter der Quantencomputer inverschiedenen Branchen Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung undSicherheit, Finanzdienstleistungen, Verkehr und Telekommunikation zu