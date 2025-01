Norwegens Staatsfonds erzielt Monsterrendite von 222 Milliarden US-Dollar

Der norwegische Staatsfonds erzielte 2024 einen Gewinn von 2,5 Billionen Kronen (222,4 Milliarden US-Dollar), angetrieben von einer Tech-Rallye. Die Kapitalrendite lag bei 13 Prozent, blieb jedoch, nachdem der Wert der Immobilienbestände gefallen war, 45 Basispunkte unter der Benchmark des Fonds.

Norges Bank Investment Management – so der offizielle Name des Fonds – verzeichnete im Jahr 2024 einen Anstieg der Aktieninvestitionen um 18 Prozent, wie es in einer Erklärung am Mittwoch hieß. "Der Fonds erzielte 2024 aufgrund eines sehr starken Aktienmarktes sehr gute Renditen. Insbesondere die amerikanischen Technologieaktien entwickelten sich sehr gut", erklärte Nicolai Tangen, CEO von Norges Bank Investment Management (NBIM).