Gewinne - Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten damit von der Erholung der US-Technologiewerte. Die bevorstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Abend und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag brachten allerdings etwas Zurückhaltung in den Markt. Zudem stehen mit Meta , Microsoft und Tesla Zahlen von gleich drei US-Technologiewerten an, die jeder für sich das Zeug haben, die internationalen Börsen zu beeinflussen.

Der EuroStoxx 50 kletterte am späten Vormittag um 0,82 Prozent auf 5.238,40 Punkte. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,62 Prozent auf 12.532,23 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,2 Prozent auf 8.551,35 Punkte.