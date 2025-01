So erreichen Handwerker ihre Zielgruppe in der Region (FOTO)

Berlin (ots) - Die Konkurrenz im Handwerk wird immer größer. Handwerksbetriebe

kämpfen darum, ihre Kunden in der eigenen Region zu erreichen. Doch viele wissen

nicht, wie sie lokales Targeting auf Social Media effektiv einsetzen können, um

die richtigen Kunden anzusprechen.



"Lokale Werbung auf Social Media ist sehr günstig und effektiv - und nicht mal

schwer umzusetzen", erklärt Maximilian Winkler, Experte für digitale

Marketingstrategien für den Mittelstand. Hier verrät er, wie Handwerksbetriebe

ihre Sichtbarkeit vor Ort erhöhen und erfolgreich in der eigenen Region agieren

können.





Was ist lokales Targeting?Die zunehmende Konkurrenz unter Handwerksbetrieben macht es immer wichtiger,potenzielle Kunden direkt in der eigenen Region anzusprechen. Lokales Targetingüber soziale Medien wie Facebook oder Instagram bietet hierfür einevielversprechende Möglichkeit. Mit gezielten Strategien können Betriebe ihrePräsenz vor Ort stärken und sich von Mitbewerbern abheben.Lokales Targeting zeichnet sich durch präzise Steuerungsmöglichkeiten aus.Werbeanzeigen können so ausgerichtet werden, dass sie ausschließlich Nutzern ineiner definierten Region angezeigt werden - etwa in einem bestimmten Ort oderUmkreis. Dadurch erreichen Handwerksbetriebe genau die Personen, die ihreDienstleistungen benötigen könnten, ohne unnötig Budget für Streuverlusteauszugeben. Gerade für Betriebe, die überwiegend lokal tätig sind, ist dies einentscheidender Vorteil.Einfache Umsetzung von lokalem TargetingLokale Werbung auf Social Media ist dabei äußerst kosteneffizient und zudemeinfach umzusetzen. Durch die Nutzung von Geotargeting-Funktionen lassen sichAnzeigen flexibel anpassen, sodass sie genau dort sichtbar sind, wo potenzielleKunden sich aufhalten. Ob es um einen Umkreis von fünf Kilometern oder einespezifische Postleitzahl geht - Social-Media-Plattformen ermöglichen einezielgenaue Ansprache.Ein weiterer wichtiger Aspekt des lokalen Targetings ist die Möglichkeit, dieAnzeigeninhalte an die Bedürfnisse und Erwartungen der regionalen Zielgruppeanzupassen. Handwerksbetriebe können beispielsweise Referenzen aus der Umgebungoder abgeschlossene Projekte aus der Region präsentieren. Das schafft Vertrauenund zeigt potenziellen Kunden, dass der Betrieb mit den lokalen Gegebenheitenvertraut ist.Auch die zeitliche Planung von Kampagnen spielt eine Rolle. Anhand vonDatenanalysen lässt sich erkennen, wann Nutzer besonders aktiv sind, und dieAnzeigen können entsprechend geschaltet werden. Zudem können saisonale oder