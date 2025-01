Panzergetriebebauer Renk gut gerüstet für 2025 - Aktie dreht ins Minus

AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach dem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen blickt der Panzergetriebe-Hersteller Renk dank einer guten Auftragslage zuversichtlich auf 2025. Die Aktie ist seit Jahresbeginn der Überflieger im SDax . Nach einem zunächst erreichten Hoch seit September nahmen Anleger jedoch Gewinne mit und die Aktie rutschte nach Vorlage der vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr ins Minus.

Dank einer hohen Nachfrage hat Renk im abgelaufenen Jahr so viele Aufträge wie noch nie erhalten. Verantwortlich seien die positiven Rahmenbedingungen im Segment Verteidigung, hieß es auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwochmorgen in Augsburg. Demnach war der Auftragseingang mit einem Wert von 1,4 Milliarden Euro auf Rekordniveau gestiegen. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu.