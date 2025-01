LVMH, Boeing, BMW, Carl Zeiss Meditec und DocMorris – Analystenstimmen des Tages

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing von 200 auf 213 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale für die Produktion der 737-Max seien positiv, schrieb Analyst Noah Poponak in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Er glaubt, dass sich die Aktien 2025 vergleichsweise gut schlagen werden.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach der jüngsten Erholungsrally im Sektor zwar von 648 auf 745 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten die hohen Markterwartungen mit dem Ergebnis des zweiten Halbjahrs enttäuscht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Vorjahreszahlen. Zudem habe die Telefonkonferenz nicht wirklich Klarheit über die aktuellen Trends gebracht. Pusz musste ihre Schätzungen bis 2027 nur leicht kappen, da sie bereits unter dem Konsens lag.

Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für BMW an





Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit einem starken Barmittelzufluss.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Carl Zeiss Meditec an





Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Euro angehoben. Die Erwartungen dürften ihren Boden gefunden haben, und die Zeit sinkender Gewinnschätzungen am Markt dürfte vorbei sein, schrieb Analyst Richard Felton in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Prognosen währungsbedingt und angesichts der jüngsten China-Zulassung des Augenlasergeräts Visumax 800 an.

Warburg Research senkt das Kursziel für DocMorris

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DocMorris von 50 auf 33 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Heider passte sein Bewertungsmodell in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den vorläufigen Umsatzzahlen der Online-Apotheke an.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

