Carolabrücke Dresden ab Montag für Binnenschiffe passierbar

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Bundeswasserstraße Elbe ist in Sachsen ab kommenden Montag für Berufsschiffe ohne Passagiere wieder komplett befahrbar. Die Fahrrinne ist frei, die Durchfahrt unter der vor vier Monaten teilweise eingestürzten Dresdner Carolabrücke nach bestimmten Regeln möglich. "Bis einschließlich 17. Februar geht das nur mit Voranmeldung", sagte Karsten Wild vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden. Danach erfolgt die Passage regulär, aber wochentags vor- und nachmittags jeweils in eine Richtung. In den ersten drei Wochen werden Daten zum Brückenzustand unter dem Verkehr gesammelt. Die Durchfahrt der maroden, seit November 2024 gesperrten Elbbrücke in Bad Schandau stromaufwärts ist bereits auf Antrag möglich.

Erste Raddampfer schon durchgefahren