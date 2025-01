Bridgewest Group schafft neue Position für Ivan Mijatovic in der europäischen Marktexpansion

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Miami (ots/PRNewswire) - Die globale private Investmentgesellschaft BridgewestGroup (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4347344-1&h=1806165315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4347344-1%26h%3D553802398%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bridgewestgroup.com%252F%26a%3DBridgewest%2BGroup&a=Bridgewest+Group) , die für die Entwicklung innovativer Unternehmen in den BereichenBiowissenschaften, Software und Deep Tech bekannt ist, ernennt Ivan Mijatoviczum Operating Partner und General Manager für Europa. Die neue Position nutztMijatovics enormen internationalen Erfolg in den Bereichen öffentliche Finanzen,privates Beteiligungskapital und Risikokapital mit zusätzlicher Expertise im IT-und Gesundheitssektor und baut auf seinen derzeitigen Vorstandsfunktionen fürPortfoliounternehmen der Bridgewest Group auf.In den letzten drei Jahren hat Mijatovic die Marktexpansion und die operativeExzellenz mehrerer Unternehmen geleitet. Im Jahr 2022 wurde Mijatovic von derBridgewest Group zum Vorstandsvorsitzenden von Pontis Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4347344-1&h=3554540168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4347344-1%26h%3D249376218%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpontistechnology.com%252F%26a%3DPontis%2BTechnology&a=Pontis+Technology) ernannt,wo er durch Akquisitionen und Marktexpansion zu einem Rekordwachstum und einerErweiterung der Kompetenzen beitrug. Mijatovic ist auch Mitglied des Vorstandsvon https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4347344-1&h=2917333764&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4347344-1%26h%3D1508565798%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flumacina.com.au%252F%26a%3DLumaCina&a=LumaCina , einemführenden Pharmaunternehmen, das für seine sterilen Injektionslösungen bekanntist.Mijatovics Karriere ist von mehreren Erfolgen außerhalb der Bridgewest Groupgeprägt. Als geschäftsführender Partner bei VCI Partners leitete MijatovicInvestitionsmöglichkeiten in Tenex Health, Dxterity Diagnostics und STARK RFID,um nur einige zu nennen. Zuvor war er CFO und Vorstandsvorsitzender bei Tenexund SVP bei Barr Pharmaceutical, wo er die globalen Abläufe rationalisierte undWachstumsstrategien und finanzielle Optimierung vorantrieb. Als CFO von PlivaPharmaceuticals, einem der weltweit größten Unternehmen für generischeSpezialpharmazeutika, leitete Mijatovic die Bereiche Finanzen, InvestorRelations und IT. Im Bereich Telekommunikation hat Mijatovic die internationaleExpansion der Deutschen Telekom in den USA, Europa und Asien vorangetrieben. Als