Vogelgrippe heizt Inflation an Eierpreise bereiten Trump Kopfzerbrechen, aber Anleger dieser Aktie sind happy! Die Preise für Eier klettern in den USA unaufhörlich nach oben. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Analysten warnen, dass die Vogelgrippe-Krise die Versorgung belasten und die Inflation anheizen könnte.