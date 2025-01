Bayridge Resources erhält Level-2-Explorationsgenehmigung für Bohrungen auf Constellation

Vancouver, British Columbia, 29. Januar 2025 / IRW-Press / Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (OTC: BYRRF) (FWB: O0K) („Bayridge“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass es die Level-2-Explorationsgenehmigung für Bohrungen auf seinem 11.142 Hektar großen Uranprojekt Constellation im Athabasca-Becken in Kanada erhalten hat.

Das Unternehmen hat die Genehmigung für bis zu 30 Bohrstandorte für Diamantbohrungen von insgesamt bis zu 10.000 Metern innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten erhalten, die das Unternehmen mit Phase 1 beginnen wird. Außerdem wurden als Vorbereitung auf die geophysikalischen Bodenvermessungen insgesamt 40 Linienkilometer an Rasterlinien genehmigt. Das Unternehmen berichtet auch, dass es die Analyseergebnisse der Phase I der Explorationsarbeiten von 2024 erhalten hat, die veröffentlicht werden, sobald das technische Team sie überprüft und die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren bezüglich der Ergebnisse angewandt hat.

„Die Bohrgenehmigung ist der nächste Meilenstein bei der Exploration und Erschließung des Projekts Constellation“, sagte President und CEO Saf Dhillon. „Durch den Erhalt dieser Bohrgenehmigungen liegen wir genau im Zeitplan für das erste Bohrprogramm vom Ende des ersten Quartals / Anfang des zweiten Quartals, wovon die Phase 1 bereits vollständig finanziert ist“, fuhr er fort.

Das Explorationsprogramm der Phase I konnte erfolgreich mehrere Gebiete mit anomalen Spektrometer-Messungen-pro-Sekunde hervorheben, von denen mehrere mit den VTEM-Leitern assoziiert sind, die im Sommer bei der luftgestützten VTEM-Vermessung durch Geotech identifiziert wurden. Insgesamt wurden 15 punktuelle radiometrische Anomalien oder anomale Zonen ermittelt, die größtenteils mit VTEM-Leitern oder den Grenzbereichen von Anomalien mit hoher und geringer Magnetik in Zusammenhang stehen. Das sind Gebiete, die als höffig für eine Uranmineralisierung gelten (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Spektrometeranomalien auf dem Projekt Constellation

(Messwerte in CPS oder Zählimpulse pro Sekunde)

Das Konzessionsgebiet Constellation verfügt über eine günstige Geologie für im Grundgestein lagernde diskordanzgebundene Uranlagerstätten. Regionale geologische Kartierungen und magnetische Vermessungen definierten strukturelle Lineamente, die in Nordnordwest- und Ostsüdost-Richtung verlaufen und strukturelle Leitungen zwischen der Granitzwischenschicht aus dem Archaikum und den graphitischen Metasedimenten darstellen könnten, welche auf dem Konzessionsgebiet kartiert wurden. Diese Arten von Strukturzonen fungieren typischerweise als Leitungen für hydrothermale Aktivitäten. Historische nordöstlich verlaufende Leiter wurden ebenfalls auf dem Konzessionsgebiet skizziert, sind aber unterexploriert und nicht erbohrt. Starke elektromagnetische (EM) Leiter sind bewährte Ziele, die mit diskordanzgebundenen und im Grundgestein lagernden Uranmineralisierungen im und in der Nähe des Athabasca-Beckens in Zusammenhang stehen.[i]