Apple bindet Starlink ein: Satelliten-Nachrichten jetzt auf dem iPhone

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch exklusiv meldete, arbeiteten Apple und SpaceX hinter den Kulissen an der Integration von Starlink in die neueste iOS-Version. Mit dem Update auf iOS 18.3 ist die Verbindung zu Starlink für iPhone-Nutzer nun möglich.

Kunden von T-Mobile in den USA können damit ab sofort Textnachrichten per Satellit versenden – ganz ohne herkömmliches Mobilfunknetz. Die Funktion steht zunächst in einem Betatest zur Verfügung. T-Mobile bestätigte den Bericht und erklärte, dass der Dienst "mit ausgewählten optimierten Smartphones" startet. Bislang war die Satellitenkommunikation von Starlink nur für Android-Geräte verfügbar.