combine mit Rekordumsatz in 2024

Hamburg (ots) -



- Beratungssparte combine Consulting mit stabilem Ergebnis in herausforderndem

Marktumfeld

- Neugründung combine Transaction mit starken Zahlen: über 25.000 m² in München

vermittelt, über 12.000 m² in Hamburg



Das bundesweit führende Beratungsunternehmen für Workplace-Strategy, combine

Consulting hat trotz schwierigen Marktbedingungen und anhaltender Zurückhaltung

von Unternehmensseite in 2024 ein stabiles Jahresergebnis erzielt und konnte den

Umsatz (von ca. EUR 11 Mio.) der Beratungssparte von 2023 halten.





Die 2023 neugegründete Immobilientransaktions-Boutique combine Transaction,spezialisiert auf die An-/Vermietung und den An-/Verkauf von Gewerbeimmobilien,konnte 2024 deutlich Marktanteile gewinnen. Zusammen konnte die combine Group imvergangenen Jahr so einen Rekordumsatz von rund über EUR 14 Mio. erwirtschaften.Hendrik Grempe, einer der Geschäftsführer von combine Consulting: "Das Thema'New Work' und die damit verbundenen Anforderungen an zeitgemäßes Arbeitenbeschäftigen praktisch sämtliche Unternehmen. Trotz Kostendruck und Sparzwanghaben wir auch im abgelaufenen Jahr 2024 wieder rund 300.000 m² Büroflächenanalysiert und für die Unternehmen individuelle, auf die Bedürfnissezugeschnittene Bürokonzepte entwickelt."So wurde beispielsweise das neue Headquarter der HASPA in Hamburg bezogen, füreinen großen Versicherungskonzern in Baden-Württemberg, die BayerischeVersorgungskammer sowie Union Investment neue Arbeitswelten-Konzepte entwickelt.Auch das Beratungssegment "Change Management" wurde 2024 in einem von starkerTransformation geprägten Marktumfeld erhöht nachgefragt.Die erst in 2023 gegründete combine Transaction konnte mit insgesamt 41Vermietungstransaktionen über gesamt mehr als 25.000 m² in München und 10Vermittlungen mit gesamt mehr als 12.000 m² in Hamburg bereits signifikanteMarktanteile im Bereich der Anmietung von Büro- und Gewerbeflächen gewinnen.Florian Schroeder, Head of Letting, von combine Transaction: "Wir dürfen unsnach Einführung unserer Repräsentanzen an den Standorten München, Hamburg, sowieBerlin bereits guter Nachfrage aus lokalen Märkten erfreuen und konnten trotzeines herausfordernden Marktumfeldes signifikante Umsatzsteigerungenverzeichnen."Pressekontakt:Ummen Communications GmbHDr. Tilman Pradt+49 160 9033 0098mailto:pradt@ummen.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175703/5959508OTS: combine Consulting