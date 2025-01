DAX hakt Korrektur ab und markiert neues Allzeithoch

Die Panikreaktion auf die KI-Konkurrenz aus China hat eindrucksvoll gezeigt, wie verwundbar die Aktienmärkte in diesen Tagen sind. Hohe Bewertungen dulden keine Störmanöver und drohen, irgendwann korrigiert zu werden. So war es immer an der Börse und so wird es auch dieses Mal sein. Nur wann, das bleibt die große Frage.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Bis es soweit ist, geht die Rally im DAX vorerst weiter. Die Korrektur vom Montag scheint abgehakt, der Index erreicht heute Morgen ein neues Allzeithoch. Es bleibt dabei, noch wird jede Gelegenheit von den Anlegern genutzt, jeder noch so kleine Rücksetzer wird gekauft. Die Januar-Performance im deutschen Leitindex summiert sich damit auf ebenfalls rekordverdächtige neun Prozent.

Die Auftragsbücher des niederländischen Chipausrüsters ASML sind prall gefüllt, die Fantasie in puncto Künstliche Intelligenz lebt weiter. Auch die Chinesen brauchen Chips, wenn auch vielleicht etwas weniger als ihre Konkurrenz aus den USA. Nur ob sie diese von ASML in Zukunft noch bekommen, darüber will der neue US-Präsident Trump ebenfalls ein Wort mitreden. Für den Moment allerdings sorgen Zahlen und vor allem Ausblick von ASML für Erleichterung im nervösen Chipsektor.

Letztere dürften auch heute Abend bei den Zahlenvorlagen von Meta, Microsoft und Tesla die entscheidendere Rolle als die Vergangenheit spielen. Da könnte selbst eine Notenbanksitzung der Fed mal schnell zur Nebensache avancieren.