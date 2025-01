Dogecoin-Debakel: Dieser ETF-Plan könnte das Comeback bringen!

Technische Indikatoren deuten auf eine Verschärfung des Abwärtstrends hin. Das MACD-Histogramm druckt tiefere Balken unter der Null-Linie, was auf eine verstärkte bärische Dynamik hindeutet. Die 5- und 10-Tages-Simple Moving Averages (SMA) zeigen nach Süden und verstärken damit die pessimistische Marktstimmung.

Dogecoin (DOGE) hat in dieser Woche entscheidende Unterstützungsniveaus verloren, was die bullische Marktstimmung erheblich schwächt. Auf Wochensicht fiel der größte Memecoin um mehr als 10 Prozent!

DOGE-Preis könnte weiter fallen – Nächste Unterstützungen im Fokus

Der aktuelle Kursrückgang hat wichtige Unterstützungsbereiche in den Fokus gerückt. Die nächste bedeutende Haltezone liegt bei etwa 26 Cent – dem Tief vom 20. Dezember. Sollte dieser Bereich nicht halten, könnte DOGE bis auf 23,4 Cent fallen. Um den negativen Ausblick zu widerlegen, müsste der Kurs wieder über die Aufwärtstrendlinie von den Dezember-Tiefs steigen.

DOGE-Open Interest fällt um 1,7 Milliarden Dollar – Schwindet das Interesse?

Neben den fallenden Kursen zeigt sich auch ein Rückgang im Open Interest für Dogecoin. Daten von CoinGlass zufolge liegt das Open Interest derzeit bei 3,8 Milliarden US-Dollar, nachdem es am 17. Januar noch ein Rekordhoch von 5,5 Milliarden US-Dollar erreichte.

Open Interest beschreibt den Gesamtwert der noch offenen Futures-Kontrakte, die von Händlern nicht beglichen wurden. Ein Rückgang deutet darauf hin, dass sich Investoren aus ihren Positionen zurückziehen oder weniger Interesse an spekulativen Wetten auf DOGE haben.

Mit einem Preis von rund 0,32 US-Dollar pro Coin verzeichnete Dogecoin innerhalb von 24 Stunden einen Rückgang von etwa 2 Prozent. Auf Wochensicht beträgt das Minus aktuell 15 Prozent, womit DOGE zu den größten Verlierern unter den Top-20-Kryptowährungen gehört.

Die Kryptomärkte gerieten zuletzt unter Druck, als Investoren Tech-Aktien in Panik verkauften – ausgelöst durch die Aufregung um das chinesische KI-Modell DeepSeek. Da digitale Assets zuletzt stark mit dem Nasdaq korrelierten, gerieten auch Kryptowährungen ins Straucheln.

Bitwise reicht Antrag für Dogecoin-ETF bei der SEC ein

Inmitten der Kursverluste sorgt eine Nachricht dennoch für Hoffnung bei DOGE-Anhängern: Bitwise hat offiziell einen S-1-Registrierungsantrag bei der US-Börsenaufsicht SEC für einen Spot-Dogecoin-ETF eingereicht.

Der Krypto-Vermögensverwalter hatte bereits am 22. Januar in Delaware eine Registrierung für einen potenziellen DOGE-ETF vorgenommen. Dies könnte ein wichtiger Schritt für eine stärkere institutionelle Akzeptanz der Memecoin sein.

"Die Realität ist, dass viele Menschen in Dogecoin investieren wollen", sagte Bitwise-CIO Matt Hougan gegenüber der Financial Times. "Es ist das sechstgrößte Krypto-Asset der Welt nach Marktkapitalisierung und wird täglich in Milliardenhöhe gehandelt."

Neben Bitwise haben auch Osprey Funds und Rex Shares Vorschläge für einen Dogecoin-ETF eingereicht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

