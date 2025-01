Agilität oder Ressourcen? So finden KMU den richtigen IT-Dienstleister (FOTO)

Alfter (ots) - Ein reibungslos funktionierender IT-Support stellt sicher, dass

Unternehmen ihre Technologie effizient nutzen können, ohne durch Ausfälle oder

technische Probleme gebremst zu werden - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil,

den zahlreiche Unternehmen immer noch unterschätzen. Doch wie finden kleine und

mittelständische Unternehmen den IT-Dienstleister, der wirklich zu ihnen passt?



Bei Störungen und technischen Problemen, aber auch bei regulären

Wartungsarbeiten und Updates der IT-Infrastruktur ist es notwendig, dass

Unternehmen schnell fachlich kompetente Hilfe erhalten. Eine eigene IT-Abteilung

ist jedoch kostspielig, weshalb gerade kleinere Firmen oftmals auf externe

Dienstleister zurückgreifen. Allerdings ist IT-Spezialist nicht gleich

IT-Spezialist. "Häufig sehen wir, dass Unternehmen mit IT-Dienstleistern

arbeiten, die absolut nicht ihren Bedürfnissen entsprechen", erklärt Alexander

Heinrich von HeiProTec. "Zum Beispiel kommt es oft vor, dass Inhaber kleinerer

Firmen denken, ein großer Dienstleister stehe automatisch für Qualität."





"Worauf es wirklich ankommt, ist nicht nur die Größe des Partners - vielmehrgeht es darum, ob er in der Lage ist, den Bedürfnissen des eigenen Unternehmensvollumfänglich nachzukommen", so der Experte weiter. Als Gründer und Inhaber vonHeiProTec sorgt er seit über einem Jahrzehnt dafür, dass seine Kunden in punctoIT bestens aufgestellt sind. Mit ihrem umfassenden Service unterstützenAlexander Heinrich und sein Team KMU als externe IT-Abteilung dabei, ihreIT-Infrastruktur ständig auf dem neuesten Stand zu halten und so die Basis fürmehr Wachstum und höhere Kundenzufriedenheit zu schaffen. Woran Unternehmenerkennen, ob ein IT-Dienstleister für sie geeignet ist, erfahren Sie hier.Solo-Selbstständige als günstigste Option für KleinunternehmenDie Größe eines IT-Unternehmens ist zwar nicht alles - aber sie bietet ein gutesIndiz dafür, wie der Dienstleister aufgestellt ist. Kleine IT-Dienstleister undSolo-Selbstständige aus der Region sind in der Regel preiswerter und könnenflexibler auf die Bedürfnisse eines Unternehmens eingehen und bei Notfällen vorOrt aushelfen. Im Gegenzug können sie aber nicht immer mit den Bedürfnissengroßer Kunden mithalten. So fällt es gerade Einzelunternehmern mit mehrerenwachstumsstarken Kunden oft schwer, deren wachsende IT-Infrastruktur zeitnah undbedarfsgerecht zu betreuen, zu warten und zu aktualisieren.Ein weiteres Risiko bei Solo-Unternehmern besteht darin, dass sie wirtschaftlich