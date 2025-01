bonprix setzt neue Nachhaltigkeitsziele bis 2031 (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit der Aktualisierung seiner Nachhaltigkeitsstrategie "positive

choice" unterstreicht bonprix den Anspruch, für seine Kund*innen in über 25

Ländern verantwortungsvollere Mode zu entwickeln und zu vertreiben. Das

Unternehmen wird bis 2031 noch stärker bevorzugte* Materialien einsetzen,

kreislauffähiges Produktdesign anwenden und klimafreundlichere Prozesse entlang

der gesamten Wertschöpfungskette umsetzen. Ein besonderer Fokus liegt auf

Transparenz: Bereits bis zum Geschäftsjahr 2027/28 sollen alle wesentlichen

Produkte mit einem Digitalen Produktpass (DPP) ausgestattet und damit

rückverfolgbar sein.



"Mit unserer aktualisierten Strategie 'positive choice' gehen wir wichtige

weitere Schritte in Richtung unserer Vision von einer Textilindustrie, die

Ressourcen schont, auf Transparenz setzt und die Bedürfnisse der Kund*innen

berücksichtigt. Dabei zählt jede positive Entscheidung", sagt Carolin Klar,

Managing Director Product, Sourcing & Corporate Responsibility bei

https://www.bonprix.de/ .





Das Strategieupdate gilt mit dem neuen Geschäftsjahr 2025/26 ab 1. März 2025 undbaut auf den bisherigen Erfolgen im Bereich Corporate Responsibility (CR) auf.So liegt der Anteil an bevorzugten Fasern in den Obermaterialien der Textilienheute bei 70 Prozent, während insbesondere rückverfolgbare Baumwolle undrecycelte Materialien zunehmend in die Kollektionen integriert werden. DasCircular Design-Konzept, das vor allem Langlebigkeit und Recyclingfähigkeitfördert, hat bonprix in den vergangenen Jahren erfolgreich verprobt,beispielsweise in den eigenen Circular Collections. Im Frühling kommt bereitsdie fünfte kreislauffähige Kollektion in den Verkauf. Als nächstes geht esdarum, das Konzept zu skalieren und schrittweise auf das gesamte Sortimentauszuweiten.Auch in der Klimabilanz konnte bonprix punkten: Die Treibhausgasemissionen inder eigenen Geschäftstätigkeit** wurden zwischen 2018 und 2023 um 39 Prozentgesenkt. Darüber hinaus hat bonprix bereits erste Pilotprojekte in derLieferkette umgesetzt, um die Emissionen weiter zu reduzieren und dieEnergieeffizienz zu steigern.Vertrauen durch Transparenz im strategischen Fokus: Der Digitale ProduktpassEin zentrales neues Element der Strategie ist die Einführung eines DigitalenProduktpasses (DPP). Ab dem Geschäftsjahr 2027/28 soll dieser für diewesentlichen Produkte verfügbar sein und unter anderem Informationen zuMaterialherkunft und Umweltauswirkungen sowie Pflegehinweise enthalten. DieDatenerhebung und -aufbereitung trägt dazu bei, die Kreislauffähigkeit undRückverfolgbarkeit der Produkte zu fördern. bonprix startet mit Denim-Produkten,